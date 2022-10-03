Волгоградцев приглашают на закрытый показ сериала «Игра на выживание-2» в кино

Герои фильма ждут вас в кино. Фото: кадр из сериала.

6 октября в кинотеатре «Синема 5» состоится закрытый показ первой серии второго сезона сериала «Игра на выживание». Первый сезон произвел настоящий фурор на отечественном ТВ, собрав положительные отзывы даже у критиков. Общероссийская премьера второго сезона состоится 6 октября в онлайн-кинотеатре Premier. Волгоградцы не только увидят первую серию, но и смогут обсудить сериал с актрисой Анной Зайковой, исполнившей в нем одну из главных ролей.

Пришедших на предпоказ ждут паблик-ток, фотосессия с актрисой и возможность выиграть призы от онлайн-кинотеатра Premier. Чтобы попасть на предпоказ, нужно зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

О фильме

Во втором сезоне герои вновь окажутся втянуты в жестокую игру, на кону которой огромный денежный приз, но главное – жизнь. Сюжет второго сезона расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в тайге на съёмках реалити «Выживший» с призом в 1 миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть.

В ролях: Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Самвел Мужикян, Никита Плащевский