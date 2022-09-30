В Волгограде в выходные воздух прогреется до +25 градусов

В Волгограде в выходные будет тепло Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в первые выходные октября будет очень теплая погода. Воздух прогреется до +25 градусов. В ночь на 1 октября синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем в субботу без осадков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Гидрометцентре России, ветер подует южный со скоростью 2 м/с.

В ночь на субботу температура воздуха в областном центре будет +15 градусов, днем +24 градуса.

2 октября в Волгограде будет облачная погода без осадков, юго-восточный ветер подует со скоростью 6 м/с. В ночные часы столбики термометров будут показывать +15 градусов, днем +25.

Атмосферное давление в выходные будет 745-753 мм ртутного столба.

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