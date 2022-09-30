1 и 2 октября на Волгоград обрушатся сильные магнитные бури

Погода в эти выходные будет очень теплая, но метеозависимых ждут магнитные бури. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ближайшие выходные, 1 и 2 октября, в Волгограде и области будут очень теплыми. Синоптики обещают до +24 градусов тепла. Однако метеозависимых людей ожидает неприятный сюрприз – магнитные бури.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Гисметео, небольшие возмущения начнутся уже вечером в пятницу, а слабая буря начнется в ночь на субботу. С утра и до самого вечера волгоградцев ждет сильная буря, оцениваемая в шесть баллов. В воскресенье на протяжении всего дня буря продолжится, но немного ослабнет.

Чувствительные к переменам погоды люди должны в эти дни внимательнее следить за своим самочувствием. Могут быть головные боли, плохое настроение, апатия.