Минобороны показало огневую подготовку мобилизованных волгоградцев

Фото: Минобороны РФ.

Минобороны РФ показало огневую подготовку мобилизованных военнослужащих и добровольцев из Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ведомства. В ближайшее время призывники вместе с добровольцами пройдут боевое слаживание в составе взводов и рот.

- Военнослужащие оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО, - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, накануне первый эшелон военных уехал с волгоградского полигона Прудбой, где каждый прошел индивидуальную огневую подготовку. Сейчас будущие защитники новых границ России находятся в непосредственной близости от районов выполнения боевых задач. После боевого слаживания подразделения направятся оборонять освобожденные территории.