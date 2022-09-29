На полигоны ЮВО отправили первых мобилизованных волгоградцев

По всей стране родные и близкие провожают призванных к службе мужчин. Фото: Артем ЛЕНЦ

Первых мобилизованных мужчин из Волгоградской области отправили на полигоны Южного военного округа, где они продолжат военную подготовку. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ЮВО. Среди них призывники с необходимыми для участия в СВО военно-учетными специальностями: водители-механики, операторы-наводчики, командиры БМП, танков и БТР.

Напомним, частичная мобилизация началась 21 сентября. Полторы недели сотни резервистов прибывали на полигон Прудбой на военные сборы. Там они проходили одиночную огневую подготовку, после чего отправилась на боевое слаживание.

- В завершении подготовки по программам боевого обучения военнослужащие пройдут боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов, - добавили в пресс-службе ЮВО.