В Волгоградской области за сентябрь изъяли из оборота 7 кило наркотиков

Полицейские подвели итоги третьего этапа операции Мак – 2022 Фото: Александр ПАНОВ

За сентябрь 2022 года полицейские изъяли из оборота порядка 7 килограммов наркотиков в Волгоградской области в рамках третьего этапа операции «Мак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.

- Из незаконного оборота изъято более 7 килограммов наркотических средств, из них растительного происхождения – 6848 граммов, - уточнили в профильном ведомстве.

Стражи порядка в этом месяце задержали 22 наркоторговца, 15 из которых подозревают в совершении особо тяжких преступлений. Более того, полицейские нашли и уничтожили 34 очага произрастания дикой конопли.

Напомним, в Волгограде накануне скончалась 14-летня школьница, которая нашла закладку с наркотиком и употребила запрещенное вещество.