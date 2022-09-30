В Волгограде семиклассница скончалась, употребив наркотик из найденной закладки

Девочку не удалось спасти. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноармейском районе Волгограда скончалась 14-летняя девочка. По предварительной информации, школьница употребила наркотическое вещество, которое и стало причиной летального исхода. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в экстренных службах.

Известно, что 29 сентября девочка вместе с сестрой и друзьями гуляла на улице Саушинской, где подростки и нашли подозрительный сверток. Это оказалась закладка с наркотиком. Школьница решила попробовать вещество. Вернувшись домой, семиклассница легла спать. Ночью ей стало плохо. Родители вызвали «скорую», однако к моменту приезда врачей несовершеннолетняя умерла. В настоящий момент проводится проверка, выяснятся причины смерти.