Каждый десятый волгоградец становится жертвой телефонных аферистов

Полиция напоминает, что лучше не отвечать на подозрительные звонки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

SuperJob провел опрос жителей Волгограда, насколько часто им поступают подозрительные звонки. Как выяснилось, четверть жителей города-героя или 26% аферисты терроризируют несколько раз в неделю. 13% жителей признались, что преступники звонят каждый день, 25% - несколько раз в месяц, 16% - несколько раз в год и лишь 8% ответили, что ни разу не отвечали на звонки, помеченные спамом.

Неизвестные пытаются обмануть людей на деньги. Каждый десятый волгоградец признался, что терял деньги после разговора с мошенниками. 15% попадались ан уловки аферистов несколько раз, однако большинство – 81% - умеют распознать злой умысел.

- Женщины страдают от телефонных мошенников больше мужчин (17% против 9% соответственно). Чаще всего же на удочку аферистов попадаются респонденты старше 45 лет (21%), - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru эксперты SuperJob.