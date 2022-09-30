В Волгограде новый троллейбус на автономном ходу попал в ДТП

Троллейбусы на автономном ходу поступили в Волгоград в этом году Фото: Эдуард Пальгунов

Утром 30 сентября в Волгограде произошло ДТП с участием нового троллейбуса на автономном ходу. Авария случилась на проспекте Жукова в Дзержинском районе в 9.35 перед остановкой «Землячки». Водитель троллейбуса №10 был вынужден прибегнуть к экстренному торможению из-за резкого маневра перестроения перед ним легкового автомобиля. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в городской администрации. Однако столкновения избежать не удалось.

- По информации МУП «Метроэлектротранс», в результате ДТП пассажиры и водитель электротранспорта не пострадали. Степень вины участников инцидента предстоит установить ГИБДД.

Пассажиры попавшего в аварию транспорта по своим билетам пересели в следующий троллейбус. Движение электротранспорта в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

Напомним, Волгоград получил первые троллейбусы на автономном ходу весной этого года. Сначала они вышли на маршрут №8а «Инструментальный завод - Рынок Тулака». С 1 сентября такой вид транспорта начал ездить и по маршруту №10а «Спартановка - Жилгородок». В будущем троллейбусы белорусского производства выйдут на маршрут №10 от Жилгородка до Тулака.