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Общество30 августа 2022 6:23

В Волгограде с 1 сентября продлят троллейбусный маршрут №10а

Общественный транспорт будет доезжать до Жилгородка
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
До Жилгородка со Спартановки будут ходить троллейбусы на автономном ходу

До Жилгородка со Спартановки будут ходить троллейбусы на автономном ходу

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде будет увеличен маршрут движения троллейбуса №10а, которые соединяет Тракторозаводский и Дзержинский районы. С 1 сентября его продлят до Жилгородка. По обновленному маршруту со Спартановки будут ходить новые троллейбусы на автономном ходу, всего их на линии будет 9. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

- 9 троллейбусов с функцией автономного хода после остановки «ул. Землячки» проследуют по улицам Исторической, 51-ой Гвардейской, Космонавтов, Танкистов, Восточно-Казахстанской и снова вернутся на ул. 51-ой Гвардейской, - отметили в мэрии.

Интервал движения составит около 20 минут. По маршруту №10а продолжат ходить и обычные троллейбусы, они по-прежнему будут курсировать между конечными остановками «ул. Грамши» - «ул. Землячки» с интервалом движения 10 минут.

- В течение месяца по мере поступления еще 11 новых троллейбусов с функцией автономного хода заменят обычные троллейбусы, и маршрут № 10а полностью выйдет на расчетный режим работы по новому маршруту Спартановка – Жилгородок, - добавили в мэрии.

Кроме того, с 1 сентября по-новому будет ходить троллейбусный маршрут №9. С поселка ВГТЗ троллейбусы поедут через Вторую продольную, на проспекте Металлургов они спустятся на проспект Ленина и продолжат движение до конечной остановки «Детский центр». Интервал движения будет 6-10 минут.