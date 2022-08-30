В Волгограде с 1 сентября продлят троллейбусный маршрут №10а

До Жилгородка со Спартановки будут ходить троллейбусы на автономном ходу Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде будет увеличен маршрут движения троллейбуса №10а, которые соединяет Тракторозаводский и Дзержинский районы. С 1 сентября его продлят до Жилгородка. По обновленному маршруту со Спартановки будут ходить новые троллейбусы на автономном ходу, всего их на линии будет 9. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

- 9 троллейбусов с функцией автономного хода после остановки «ул. Землячки» проследуют по улицам Исторической, 51-ой Гвардейской, Космонавтов, Танкистов, Восточно-Казахстанской и снова вернутся на ул. 51-ой Гвардейской, - отметили в мэрии.

Интервал движения составит около 20 минут. По маршруту №10а продолжат ходить и обычные троллейбусы, они по-прежнему будут курсировать между конечными остановками «ул. Грамши» - «ул. Землячки» с интервалом движения 10 минут.

- В течение месяца по мере поступления еще 11 новых троллейбусов с функцией автономного хода заменят обычные троллейбусы, и маршрут № 10а полностью выйдет на расчетный режим работы по новому маршруту Спартановка – Жилгородок, - добавили в мэрии.

Кроме того, с 1 сентября по-новому будет ходить троллейбусный маршрут №9. С поселка ВГТЗ троллейбусы поедут через Вторую продольную, на проспекте Металлургов они спустятся на проспект Ленина и продолжат движение до конечной остановки «Детский центр». Интервал движения будет 6-10 минут.