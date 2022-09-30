В Волгоградской области ищут 37-летнего воронежца с проседью

Фото: Лиза Алерт.

На территории Волгоградской области может находиться пропавший полтора месяца назад 37-летний Геннадий Леонтьев. Мужчина проживал в селе Новая Криуша под Воронежем, а 15 августа бесследно исчез. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт», воронежец вполне вероятно может находиться на территории нашего региона, в частности, в городе-герое.

В настоящий момент добровольцы распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшего. В чем был одет Геннадий неизвестно, но есть фотография, которую представили родные. У мужчины карие глаза, каштановые волосы с проседью, рост около 175 сантиметров, обычное телосложение.

Сообщить информацию необходимо по телефонам (бесплатно): 112 и 8-800-700-54-52.