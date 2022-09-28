В Камышине произошел свадебный бум после начала частичной мобилизации

В Камышине отмечается увеличение регистрируемых браков Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Камышине наметился свадебный бум после объявления частичной мобилизации. С 21 по 27 сентября десять получивших повестки жителей города в Волгоградской области заключили брак со своими вторыми половинками. Еще 8 заявлений находятся на рассмотрении. Для мобилизованных граждан сроки оформления максимально сокращают, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина. Еще 25 заявлений на создание новых ячеек общества в городе было подано через портал госуслуг.

- Наличие повестки или мобилизационного предписания позволяет сократить срок ожидания регистрации брака, - отметили в администрации Камышина.

Молодые люди, которые не были призваны из запаса для мобилизации, подают заявления о заключении брака в обычном режиме.

Ранее в региональном комитете юстиции заявили, что ажиотажа в ЗАГСах после объявления частичной мобилизации нет. Тем не менее, число молодых пар, которые решили обменяться кольцами, стало больше.