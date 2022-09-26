Из-за мобилизации в волгоградских загсах стало больше желающих заключить брак

Браки с повесткой регистрируют вне очереди. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские ЗАГСы в эти дни работают в усиленном режиме. Ажиотажа нет, но желающих зарегистрировать брак стало больше. Связано это с тем, что многие мобилизованные мужчины, получив повестку, решают оформить свои отношения. Ведь намного проще узнавать информацию законной жене, чем просто сожительнице.

Как пояснили в отделе ЗАГС комитета юстиции Волгоградской области, никаких новшеств в порядке регистрации актов гражданского состояния в связи с частичной мобилизацией не появилось.

Заключить брак в ускоренном порядке при повестке о призыве на воинскую службу можно было всегда. Зарегистрировать отношения пара вправе в любом отделе ЗАГСа.

- Мы ждем всех желающих, их, конечно, стало больше. Время найдем, раз такие обстоятельства. Нужно лишь уплатить пошлину в 350 рублей, взять с собой паспорта и обязательно повестку, - пояснили в одном из волгоградских ЗАГСов.