На Украине погиб старший сержант из Волгоградской области

Фото: администрация Камышина.

Печальные новости пришли из Камышина, где прощаются с еще одним земляком, отдавшим свою жизнь в ходе СВО на Украине. Старший сержант Константин Тер-Мкртчян с честью выполнял боевые задачи и пал в бою с националистами. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города.

- Константин Гайкович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего воина, - добавили в администрации

Напомним, сегодня в Волгограде в поселке Максима Горького в последний путь провожают старшего лейтенанта Павла Церковникова.

Наша редакция присоединяется к словам соболезнования родственникам военнослужащих.