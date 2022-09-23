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Политика23 сентября 2022 7:22

На Украине погиб старший сержант из Волгоградской области

Военнослужащий Константин Тер-Мкртчян проживал в Камышине
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Камышина.

Фото: администрация Камышина.

Печальные новости пришли из Камышина, где прощаются с еще одним земляком, отдавшим свою жизнь в ходе СВО на Украине. Старший сержант Константин Тер-Мкртчян с честью выполнял боевые задачи и пал в бою с националистами. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города.

- Константин Гайкович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего воина, - добавили в администрации

Напомним, сегодня в Волгограде в поселке Максима Горького в последний путь провожают старшего лейтенанта Павла Церковникова.

Наша редакция присоединяется к словам соболезнования родственникам военнослужащих.