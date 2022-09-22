В Волгограде простятся с погибшим на Украине старшим лейтенантом

Вечная память! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 22 сентября, в Волгограде провожают в последний путь старшего лейтенанта Павла Церковникова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, прощание начнется в обед, а погребение пройдет в час дня на кладбище в поселке Максима Горького.

Военнослужащий Павел Церковников участвовал в выполнении сложных боевых задач. Он с честью защищал жителей Донбасса, сражаясь с националистами. Лейтенант пал в бою 2 сентября.

Старшему лейтенанту, как и полагается, отдадут все воинские почести. Похороны пройдут с участием роты почетного караула и военного оркестра.

Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования семье погибшего бойца.