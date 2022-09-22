Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 13:26

В Волгоградской области отменили особый противопожарный режим

Ограничения снимают с 23 сентября 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В регионе отменили особый противопожарный режим.

В регионе отменили особый противопожарный режим.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области отменили особый противопожарный режим, который действовал на территории всего региона из-за пожароопасной обстановки начиная с 27 июня. Соответствующее постановление губернатора вступает в силу с 8 часов утра 23 сентября 2022 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный на портале правовой информации документ.

Напомним, введение особого противопожарного режима означает целый ряд мер и запретов, в том числе ограничение посещения лесов, запрет на розжиг костров и даже мангалов на даче для приготовления шашлыка. Также во время действия режима для нарушителей действовали повышенные штрафы.