В регионе отменили особый противопожарный режим. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области отменили особый противопожарный режим, который действовал на территории всего региона из-за пожароопасной обстановки начиная с 27 июня. Соответствующее постановление губернатора вступает в силу с 8 часов утра 23 сентября 2022 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный на портале правовой информации документ.

Напомним, введение особого противопожарного режима означает целый ряд мер и запретов, в том числе ограничение посещения лесов, запрет на розжиг костров и даже мангалов на даче для приготовления шашлыка. Также во время действия режима для нарушителей действовали повышенные штрафы.