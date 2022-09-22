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Происшествия22 сентября 2022 11:54

В Волгограде завершили расследование смертельной драки у бара Гелидор

Мужчина до смерти избил 23-летнего парня
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дело следователи передали в прокуратуру.

Дело следователи передали в прокуратуру.

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела о драке у бара Гелидор в Краснооктябрьском районе, где в июне 31-летний волгоградец до смерти забил ногами 23-летнего парня. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, 19 июня этого года мужчины выпивали в баре и поругались. Выяснять отношения на кулаках волгоградцы вышли на улицу в сквер возле Гелидора. 31-летний участник конфликта оказался крепче. От очередного удара 23-летний парень упал на асфальт, после чего обвиняемый добивал его лежащего руками и ногами. Через несколько дней молодой человек скончался в больнице.

Ожидать суда волгоградец будет под стражей.