Троллейбус и маршрутка столкнулись утром в центре Волгограда

Водители разобрались без гаишников. Фото: Иван ВИСЛОВ

Около девяти утра 22 сентября в центре Волгограда маршрутка протаранила троллейбус. ДТП с участием троллейбуса №9 и маршрутки №98 случилось на пересечении проспекта Ленина и 7-й Гвардейской. Микроавтобус во время разворота на трамвайных путях по касательной задел «рогатого», который ехал по маршруту. Обошлось без пострадавших, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД

Водители сами разобрались в ситуации и разъехались после дорожно-транспортного происшествия. Вот только остальным автомобилистам, которые ехали в это время мимо места ДТП, пришлось постоять в пробке.