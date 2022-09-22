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Происшествия22 сентября 2022 11:39

Троллейбус и маршрутка столкнулись утром в центре Волгограда

Микроавтобус задел «рогатого» по касательной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Водители разобрались без гаишников.

Водители разобрались без гаишников.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Около девяти утра 22 сентября в центре Волгограда маршрутка протаранила троллейбус. ДТП с участием троллейбуса №9 и маршрутки №98 случилось на пересечении проспекта Ленина и 7-й Гвардейской. Микроавтобус во время разворота на трамвайных путях по касательной задел «рогатого», который ехал по маршруту. Обошлось без пострадавших, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД

Водители сами разобрались в ситуации и разъехались после дорожно-транспортного происшествия. Вот только остальным автомобилистам, которые ехали в это время мимо места ДТП, пришлось постоять в пробке.