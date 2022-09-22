В Волгоградской области на копейку подорожал бензин

За месяц бензин заметно подорожал. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последнюю неделю средняя цена на автомобильное топливо на заправках Волгоградской области выросла, но незначительно. Дизельное топливо с 12 по 19 сентября подорожало в среднем на две копейки или на 0,03 процента, бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал стоить на копейку больше, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

По итогам еженедельного мониторинга цен, средняя стоимость ДТ в регионе сейчас составляет 52,97 рубля. Литр бензина АИ-92 на волгоградских заправках стоит 47 рублей 97 копеек, АИ-95 – 53 рубля 26 копеек. За литр высосоктанового бензина АИ-98 придется выложить 58,28 рубля.

При этом за последний месяц с конца августа 2022 года бензин все же заметно подорожал. Так, дизельное топливо прибавило в цене 4 копейки, АИ-92 стал стоить на 10 копеек за литр больше, АИ-95 – на 16 копеек, АИ-98 – сразу на 29 копеек.