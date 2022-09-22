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Общество22 сентября 2022 11:24

В Волгоградской области на копейку подорожал бензин

Средние цены на автомобильное топливо за последний месяц выросли заметно
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
За месяц бензин заметно подорожал.

За месяц бензин заметно подорожал.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последнюю неделю средняя цена на автомобильное топливо на заправках Волгоградской области выросла, но незначительно. Дизельное топливо с 12 по 19 сентября подорожало в среднем на две копейки или на 0,03 процента, бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал стоить на копейку больше, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

По итогам еженедельного мониторинга цен, средняя стоимость ДТ в регионе сейчас составляет 52,97 рубля. Литр бензина АИ-92 на волгоградских заправках стоит 47 рублей 97 копеек, АИ-95 – 53 рубля 26 копеек. За литр высосоктанового бензина АИ-98 придется выложить 58,28 рубля.

При этом за последний месяц с конца августа 2022 года бензин все же заметно подорожал. Так, дизельное топливо прибавило в цене 4 копейки, АИ-92 стал стоить на 10 копеек за литр больше, АИ-95 – на 16 копеек, АИ-98 – сразу на 29 копеек.