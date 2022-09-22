В Волгоградской области рыбак утонул, запутавшись в сетях

Мужчина уплыл на лодке и не вернулся. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области 60-летний рыбак утонул, запутавшись в собственных сетях. Трагедия случилась вечером 20 сентября в Новониколаевском районе в пруду Юркин, который расположен в полутора километрах от поселка Комсомольский, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления, - рассказали следователи.

Тело рыбака нашел его знакомый. Вечером 20 сентября волгоградец крепко выпил, сел в лодку и отправился проверять сети, которые поставил на пруду. Но обратно мужчина не приплыл. Приятель отправился на поиски. Вскоре он нашел пустую лодку, а утром 21 числа и тело погибшего рыбака. Следов насильственной смерти на нем следователи не обнаружили. Проверка продолжается.