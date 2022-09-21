Около 100 км федеральных трасс отремонтировали в Волгоградской области

Часть дорог сдали раньше срока. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2022 году в Волгоградской области отремонтировали более 100 километров федеральных автотрасс, при этом более 20 километров дорог подрядчики сдали досрочно. Раньше графика завершили обновление дорожного покрытия на участке с 949 по 961 километр московской трассы Р-22 «Каспий» и участок с 13 по 19 километр федеральной автодороги А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский, проходящий по поселку Горьковский в Советском районе Волгограда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

– Двухмесячное опережение графика позволило сократить время неудобств для пользователей федеральных трасс, по участкам которых проезжает более 20 тысяч автомобилей в сутки, – отметил директор волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.

На обоих участках федеральных автотрасс заменили дорожное покрытие. Верхний слой сделали из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной износостойкостью. Кроме того, в поселке Горьковский помимо дороги обновили 12 остановочных комплексов с посадочными площадками и заездными карманами. Также заменили более 300 дорожных знаков. Плюс к этому между остановками сделали пешеходные дорожки.

Также в этом году на волгоградских федеральных автотрассах заменили слои износа. Работы охватили 16-километровый отрезок московской трассы Р-22 с 766 по 782 километр. Обновили и почти 60 километров дороги на автодороге Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград, получившей в прошлом году статус федеральной трассы. Автомобилисты уже могут оценить новенький асфальт.