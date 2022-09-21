В Волгограде оперативники задержали троих курьеров-мошенников

У задержанных изъяли мобильники, банковские карты и переписку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Оперативники волгоградского уголовного розыска задержали троих подозреваемых в серии телефонных мошенничеств - один из них житель Саратовской области, двое – из Волгоградской.. Курьеры, один из которых несовершеннолетний, забирали у пенсионеров деньги, которые те приготовили для звонивших аферистов. Двоих взяли с поличным в Красноармейском районе Волгограде, где они получили 400 тысяч рублей от 81-летней женщины. Еще одного задержали в Старополтавском районе. Эта троица причастна как минимум к трем подобным преступлениям, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Потерпевшие передавали им суммы от 95 до 500 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный пенсионерам, составляет почти полтора миллиона рублей, - рассказали в полиции.

В августе заявления в полицию написали несколько обманутых пенсионеров из Волгограда и Волжского, которым мошенники сообщали о попавшем в ДТП родственнике. Пожилые люди отдавали последние сбережения, чтобы избавить детей и внуков от уголовной ответственности. Забирали их курьеры и в большинстве случаев оставляли деньги себе.

У троих задержанных изъяли мобильники, банковские карты и переписку с организаторами серии мошенничеств. До суда они будут в СИЗО.