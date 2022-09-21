В Волгограде у застройщика отзывают разрешение на строительство дома на Огарева

Стройку признали незаконной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители дома на улице Огарева, 1 в Ворошиловском районе Волгограда давно бьют тревогу. Стройка под окнами грозила их дому обрушением. После проверки прокуратура аннулировала разрешение на строительство высотки на Огарева, 1а через Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, так как в выданном администрацией Волгограда документе выявили грубейшие нарушения строительных норм, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областной прокуратуре.

- Администрацией Волгограда ООО «Мастреспецстрой» выдано разрешение на строительство многоквартирного дома при наличии существенных нарушений градостроительных норм, - рассказали в прокуратуре региона.

В проектной документации не учли возможную угрозу разрушения соседнего с новостройкой дома №1 на улице Огарева. При этом откос котлована и стройплощадку хотели разместить участке, принадлежащем техуниверситету. Уже после получения заключения в проект внесли изменения, которые нарушают нормативы пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Арбитражный суд Волгоградской области с доводами прокуратуры не согласился. Но Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд в Саратове в итоге пригнал разрешение на строительство МКД на улице Огарева, 1а недействительным.