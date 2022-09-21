В Волгограде замостят плиткой тротуары возле ВолгГТУ и ВГСПУ

Возле вузов обновят бульвар и тротуары. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в этом году не только приведут в порядок участок бульвара на проспекте Ленина, который расположен между ВолгГТУ и ВГСПУ, но и заменят плиткой старый асфальт на тротуарах вдоль университетов. Сейчас подрядчик демонтирует изношенное полотно на участке от улицы Гагарина до 13-й Гвардейской. После здесь уложат бетонную брусчатку, а также сделают велодорожки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

По проекту возле университетов замостят плиткой 5 тысяч квадратных метров тротуара. Услышали и запрос студентов волгоградских вузов – для них сделают новые велодорожки общей площадью 3 тысячи квадратных метров.

Тем временем, на бульваре уже выкладывают ровными рядами новую плитку. Вымостили уже порядка 65% территории. По периметру цветочных клумб уложили 1,5 километра нового бордюра. Вскоре начнется монтаж системы видеонаблюдения и паркового радио, поставят и новые скамейки. А в зеленой зоне высадят более 100 саженцев бирючины. Все это планируют сделать в этом году.

Что же касается трех полуразрушенных фонтанов на проспекте – у Центробанка, между вузами и напротив Горьковки, то их тоже восстановят, но позже. Пока готовят проект.