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Экономика20 сентября 2022 15:59

В облпромторге заверили, что швейная фабрика в Волгограде продолжает работу несмотря на продажу зданий

«Царицынская объединённая мануфактура» занимает помещения по договору аренды
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Одежду под маркой "Виктория" продолжают шить в Волгоградской области. Фото: администрация ВО.

Одежду под маркой "Виктория" продолжают шить в Волгоградской области. Фото: администрация ВО.

В Волгограде выставили на продажу комплекс зданий, который занимает одно из старейших и крупнейших в регионе предприятий легкой промышленности. На сайте объявлений здания, где располагаются производство, склады и магазин швейной фабрики «Царицынская объединённая мануфактура», продают за 80 с лишним миллионов рублей. В комитете промышленности и торговли Волгоградской области заверили, что это никак не влияет на производственный процесс – на предприятии по прежнему производят костюмы, пальто и школьную форму под торговой маркой «Виктория».

- Здание, в котором швейное предприятие арендует помещения, выставляется на продажу уже не первый раз, - говорят чиновники. - Фабрика занимает помещения на основании договора аренды с собственником, который действует до августа 2023 года.