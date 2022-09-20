В облпромторге заверили, что швейная фабрика в Волгограде продолжает работу несмотря на продажу зданий

Одежду под маркой "Виктория" продолжают шить в Волгоградской области. Фото: администрация ВО.

В Волгограде выставили на продажу комплекс зданий, который занимает одно из старейших и крупнейших в регионе предприятий легкой промышленности. На сайте объявлений здания, где располагаются производство, склады и магазин швейной фабрики «Царицынская объединённая мануфактура», продают за 80 с лишним миллионов рублей. В комитете промышленности и торговли Волгоградской области заверили, что это никак не влияет на производственный процесс – на предприятии по прежнему производят костюмы, пальто и школьную форму под торговой маркой «Виктория».

- Здание, в котором швейное предприятие арендует помещения, выставляется на продажу уже не первый раз, - говорят чиновники. - Фабрика занимает помещения на основании договора аренды с собственником, который действует до августа 2023 года.