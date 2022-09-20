В Волгограде швейную фабрику «Виктория» продают на сайте объявлений за 86 млн

Царицынская объединенная мануфактура - одно из старейших и крупных предприятий легкой промышленности. Фото: администрация Волгоградской области.

На популярном сайте объявлений в разделе коммерческая недвижимость появилось сообщение о продаже производственной площадки на улице Новосибирская, 74 в Советском районе. В последние годы в комплексе зданий по этому адресу располагается старейшее в регионе предприятие легкой промышленности ООО «Царицынская объединённая мануфактура». Текстильной фабрике более 100 лет, какое-то время она работала под названием «Виктория». Здесь шьют мужские костюмы, пальто и школьную форму одноименной торговой марки.

В объявлении сказано, что имущественный комплекс продается единым лотом за 86 млн 336 тысяч рублей. Реализует непрофильные активы "Промсвязьбанк". Уточняется, что производственная площадка площадью 1,5 тысячи квадратных метров находится в эксплуатации, хотя судя по фото в объявлении, некоторые помещения заброшены.

В комитете промышленности и торговли администрации региона пояснили, что продажа зданий никак не влияет на производственный процесс, фабрика продолжает выпускать одежду, арендуя помещения по этому адресу.

Еще в марте этого года облпромторг сообщал, что «Царицынская объединенная мануфактура» имеет возможности для освоения новых видов продукции, чтобы поучаствовать в импортозамещении. Говорилось, что фабрика обеспечена заказами на ближайшие полгода, здесь квалифицированные кадры с большим опытом, а продукцию реализуют не только в Волгограде, но и в Москве.