В Волгограде банду инсценировщиков ДТП отправили в тюрьму

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 сентября, Центральный райсуд Волгограда вынес приговоры четырем жителям города-героя, обвиняемых в инсценировках ДТП. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, преступления сообщники совершали с 2015 по 2016 года. Ради наживы волгоградцы подстраивали дорожно-транспортные происшествия, чтобы получать страховые выплаты. Всего за год злоумышленники обогатились на 2,2 миллиона рублей.

Стоит отметить, что несмотря на собранные доказательства, свою вину мужчины так и не признали. Однако фактов было достаточно, чтобы вынести приговор.

- Суд приговорил фигурантов уголовного дела, в зависимости от роли каждого, к наказанию в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - добавили в прокуратуре.

Добавим, что это дело было выделено из материалов уголовного дела в отношении трех волгоградских экс-депутатов гордумы - Федора Литвиненко, Евгения Щура и Алексея Зверева.