В Волгограде начинается суд над экс-депутатами гордумы Щуром, Литвиненко и Зверевым за многомиллионные аферы с ОСАГО

Щур, Зверев и еще Литвиненко организовали фирму, которая высуживала деньги со страховых компаний за "липовые" ДТП.

Больше четырех лет прошло с момента задержания экс-депутатов гордумы Волгограда Евгения Щура, Алексея Зверева и Федора Литвиненко за махинации с ОСАГО. И наконец-то 26 мая состоится первое судебное заседание по данному делу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов, на скамье подсужимых, кроме Щура, Зверева и Литвиненко, будут их сообщники – Наталья Володина и Максим Калашников.

На время судебных разбирательств бывшим народным избранникам сегодня Центральный райсуд продлил меры пресечения. В частности, Евгению Щуру и Федору Литвиненко в срок до 11 ноября 2021 года будет запрещено совершать определенные действия

- Мера пресечения в отношении Зверева, Володиной и Калашникова в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена судом без изменения, - уточняют в судебной пресс-службе.

Напомним, что экс-депутатов обвиняют в «организация преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, мошенничестве в сфере страхования, совершённом в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путём, фальсификации доказательств по гражданским делам, а также подделке официальных документов».

Для тех, кто забыл: это они организовали фирму «Верный выбор», которая высуживала деньги со страховых компаний за ДТП. Причем востребованные суммы ущерба превышали реальные в несколько раз. На мошеннической схеме они заработали десятки миллионов рублей, пока их не разоблачили.