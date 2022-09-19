Три района Волгограда временно оставят без света 20 сентября

Энергетики запланировали ремонты. Фото: Александр ЖДАНОВ

Тысячи жителей трех районов Волгограда не смогут полдня, а то и весь рабочий день во вторник включить свет и электроприборы из плановых ремонтов на электросетях. Отключения электричества в жилых домах 20 сентября 2022 года запланировано в Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе Волгограда 20 сентября 2022 с 13 до 17 часов среди оставшихся без электричества коммунальных страдальцев окажутся жители домов на улицах Черняховского, №1-15, 2, 2а и 6-14, Комиссара Щербины, №2 и Комиссара Маркина, №3-15. И с 9 утра до 17.00 без света будут сидеть жильцы домов по адресам: улица Лекарская, №1-9, 9а, 11-21, 25-39, 4-10, 14-22, 26-34, 34а, 36, 38, 44а, 44, 46а, 46, Новорядская, 110, Новосельская, №38-46, 46а, 48, 35-41, Ползунова, №1-9, 9а, Продольная, №70-72 и Хуторская, №12 и 11. С 9.00 до 13.00 не смогут включить электроприборы волгоградцы с улиц: Ткачева, 25, Двинская, №58 и 60, Дорожная, 1, Ленская, №58 и 41-53а, Севастопольская, №39-43, 43а, 45, 45а, 47-51, 38-42, 42а, 46-58, 57, 57а, 59, 61, Черноморская, №90-94, 85-89.

В Ворошиловском локальный блэкаут с 9 утра до 17 часов 20 сентября приготовили жителям домов на улицах Елецкой, 1а, 1-5, Липецкой, 5 и Буханцева, 18.

В Советском районе обесточат на весь день – с 9.00 до 17.00 – жилой массив на улицах: Абоянская, №1, 3, 2, 4, Аджарская, №1а, 35, 37, 45, 30, Кирова, №2, 4, 5, 1, 3, 3а, Киргизская, №185, 183, 181а, 179, 177, 173, 171, Колхозная, №1-13, 2-12, 2г, 12а, 14-18, ЛЗС, №1, 3, 2-24, 7, 9, 13, 2/1, Мушкетова, №1а, 1-9, 17-39, 2, 2а, 4а, 4--22, 24а, 26-64, 62а, 64а, 64б, 64д, 41-89, 47а, 67а, 69а, 66-70, 68а, Овсяная, 3, Ольховская, №1-11, 4, Палиашвили, №1-99, 1а, 2-42, 18а, 44-68, 101-131, 133а, 74--150, 132а, 138а, 144а, 88а, 88б, 90а, 135-205, 181б, Песчаная, №7а, 1г, 1б, 3, 5, Совхозная, №3, 2а, 2-10, Толстого, №166, 164, 138-158, 154а, 144а, 144б, 138а, Транспортная, №3, 4, 9, Тулака, 38, Туркменская, 26, Фомина, №2, 1-15, 7а, 6-8, 8а, Школьная, дома №1-5, 2-8, 8а, 10, 12, а также дома в переулке Ольховский, 2-6.

Также в трех районах в этот день отключат газ.