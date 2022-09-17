В Волгограде ради фото с Ольгой Бузовой выстроилась очередь в ТЦ

Ольга вызвала восторг у поклонников по время фотосессии в Волгограде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 сентября в Волгограде настоящее скопление звезд. Большинство выступает сегодня на Волгоград Арене в рамках фестиваля ParkSeason Fest. Но в этот день в город прилетела Ольга Бузова. Девушка на этот раз не пела, а фотографировалась. Ее пригласили на праздник красоты в магазин косметики Лэтуаль в Волгограде. Появление телеведущей и певицы вызвал ажиотаж в Торговом центре. А в магазине ей устроили большие овации. Чтобы получить заветный автограф выстроилась огромная очередь – в основном молодежь или родители с детьми. Право на селфи со звездой получал тот, кто делал покупки. Ольга всем улыбалась и была в хорошем настроении. В соцсетях она делилась впечатлениями и о волгоградцах, и о самом городе, который встретил ее солнцем и настоящим бабьим летом.

Кстати, не обошлось без приключений. Когда Ольга летела в Волгоград, самолет попал в зону турбулентности. Почти час авиалайнер кружил в небе, пережидая непогоду. Но все закончилось хорошо – пилоты заслужили аплодисменты.