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Происшествия16 сентября 2022 7:49

В Волгограде 18-летний пешеход попал под колеса ВАЗа

А в Калаче-на-Дону женщина на иномарке сбила 11-летнего мальчика
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Калаче под колеса иномарки попал школьник.

В Калаче под колеса иномарки попал школьник.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два юных пешехода попали под колеса автомобилей за минувшие сутки на дорогах Волгограда и области. В Кировском районе областного центра на улице Лазоревой около полудня «ВАЗ-2115» наехал на 18-летнего парня. В Калаче-на-Дону иномарка сбила 11-летнего мальчика. Оба пострадавших в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главе МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, 18-летний юноша, которого сбили на юге Волгограда, переходил дорогу по правилам - по регулируемому пешеходному переходу. А 32-летняя женщина за рулем Citroen С4 наехала на 11-летнего мальчика, когда он пересекал проезжую часть в зоне видимости «зебры» на улице 51-й Гвардейской.