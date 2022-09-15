В Волгограде отец вернет находящемуся под опекой сыну 260 тысяч пенсии, которую он промотал

Отец присвоил пенсию оставшегося без матери сына. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде суд по иску прокуратуры взыскал в пользу оставшегося без матери ребенка необоснованно полученную его отцом пенсию по потере кормильца. Лишенный родительских прав мужчина должен будет вернуть более 260 тысяч рублей 10-летнему сыну, которого воспитывают дедушка и бабушка, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Мать ребенка умерла осенью 2020-го. В прокуратуру обратился дедушка мальчика, который вместе с супругой воспитывает внука. Во время надзорной проверки выяснилось, что отец школьника оформил пенсию по потере кормильца на свою карту. Но из семьи он ушел еще до смерти супруги, воспитанием сынf не занимался, к тому же родительских прав его лишили. Деньгами не помогал, да еще и пенсию ребенка тратил на себя.

Иск прокурора Волгограда Центральный суд удовлетворил полностью, ведомство проследит и за фактическим возвратом денег после вступления решения в силу.