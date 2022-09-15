Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 12:28

В Волгограде отец вернет находящемуся под опекой сыну 260 тысяч пенсии, которую он промотал

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Отец присвоил пенсию оставшегося без матери сына.

Отец присвоил пенсию оставшегося без матери сына.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде суд по иску прокуратуры взыскал в пользу оставшегося без матери ребенка необоснованно полученную его отцом пенсию по потере кормильца. Лишенный родительских прав мужчина должен будет вернуть более 260 тысяч рублей 10-летнему сыну, которого воспитывают дедушка и бабушка, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Мать ребенка умерла осенью 2020-го. В прокуратуру обратился дедушка мальчика, который вместе с супругой воспитывает внука. Во время надзорной проверки выяснилось, что отец школьника оформил пенсию по потере кормильца на свою карту. Но из семьи он ушел еще до смерти супруги, воспитанием сынf не занимался, к тому же родительских прав его лишили. Деньгами не помогал, да еще и пенсию ребенка тратил на себя.

Иск прокурора Волгограда Центральный суд удовлетворил полностью, ведомство проследит и за фактическим возвратом денег после вступления решения в силу.