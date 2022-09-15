Список чудотворной иконы «Взыскание погибших» привезут в Волгоград из Запорожья

Список чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». Фото: Волгоградская епархия

В Волгоградскую область из Запорожья в конце сентября привезут список чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» из Свято-Никольского женского монастыря. Помолиться перед святыней смогут верующие всех благочиний. По храмам епархии икона будет путешествовать с 30 сентября 2022 года до 4 января 2023 года. Всюду будут проводить молебны, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

В Александро-Невском кафедральном соборе Волгограда святыня из Запорожья пробудет с 10 утра 30 сентября 2022 года до 16 часов 2 октября. После со 2 по 4 октября поклониться ей можно православные волгоградцы смогут в храме Иоанна Предтечи на улице Краснознаменской. Далее по два дня чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» пробудет в храмах преподобного Сергия Радонежского, Всемилостивого Спаса Христа Примирителя, Всех святых на Мамаевом Кургане, в Свято-Духовом мужском монастыре и в других приходах Волгограда.

После помолиться перед иконой смогут жители районов области, Дубовки, Камышина, Котово и других городов. С 21 декабря по 4 января образ завершит свое путешествие по епархии в Александро-Невском кафедральном соборе.