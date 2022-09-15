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Общество15 сентября 2022 6:50

492,8 тыс. кв. метров жилья построили в Волгоградской области

Большая часть приходится на частные дома
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Больше строят частных домов, чем высоток.

Больше строят частных домов, чем высоток.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За 8 месяцев 2022 года в Волгоградской области построили 492,8 тысячи квадратных метров жилья. Это на 16% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом 73% объема жилищного строительства приходится на частные дома. Жители региона опережают показатели января-августа 2021-го на 46,1%. На долю индивидуальных домов приходится 359,1 тысячи квадратных метров введенного в эксплуатацию жилья в регионе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Больше строить стали в этом году в Волгограде и Волжском, Фролово и Урюпинске, а также еще в 21 районе области. При этом 61% построенного в регионе жилья – это жилые и многоквартирные дома в городах.