На полигоне Прудбой под Волгоградом боролись с оружием массового поражения

Фото: пресс-служба ЮВО.

Противник использовал оружие массового поражения – заразил тонны воды. По такому сценарию проходили учения инженеров мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе военного ведомства, для очистки воды от смертельных компонентов военнослужащие развернули комплексную станцию СКО-10 «Гигиена». В пункте сбора и очистки за сутки собрали и дезинфицировали более 40 тонн воды.

Добавим, что данная станция позволяет очистить воду от ядов, смертоносных бактерий, отравляющих и радиоактивных веществ. Напомним, в эти дни военные отрабатывали технику перехвата дронов противника.