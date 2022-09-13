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Политика13 сентября 2022 6:19

Под Волгоградом военные будут перехватывать дроны противника

Учения состоятся на полигоне Прудбой
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Учения состоятся на полигоне Прудбой. Фото: ЮВО

Учения состоятся на полигоне Прудбой. Фото: ЮВО

В ближайшие дни на полигоне Прудбой под Волгоградом состоятся учения подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Военные Южного военного округа будут совершенствовать навык подавления бортовых комплексов навигации и управления беспилотных летательных аппаратов. По легенде, техника противника оказалась на нашей территории с целью сбора необходимой информации. Специалисты перехватят управление и посадят беспилотник на нашу территорию, а затем заберут с него всю информацию.

В качестве условного противника будут использовать гражданские дроны, которые состоят на вооружении мотострелков.

- Перехват управления дронами военнослужащие осуществят с помощью современных автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы, - сообщили в пресс-службе ЮВО.