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Происшествия13 сентября 2022 14:18

В Волгограде бизнесмен оставил 8 детей-сирот без жилья

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину ждет суд.

Мужчину ждет суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела о крупной афере с жильем для детей-сирот. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, в мошенничестве обвиняется 55-летний бизнесмен, по вине которого 8 детей-сирот остались без квартир.

Как установили следователи, в мае 2021 года обвиняемый заключил договор с комитетом строительства. Он обязался построить многоквартирный дом, в том числе сдать восемь однокомнатных квартир для детей-сирот. Цена контракта – 10,6 миллионов рублей.

- Намереваясь ускорить сдачу объектов в эксплуатацию, злоумышленник произвел строительство МКД с отклонением от проектной документации, а также многочисленными нарушениями, - рассказали в следкоме.

Полученные от государства средства волгоградец забрал себе. Правда, в период расследования пришлось вернуть украденное. Мужчину ждет суд. Законные права четырех граждан уже восстановлены. Оставшимся также предоставят подходящие варианты.