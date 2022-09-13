Жителю Волгограда предъявили обвинение в двойном убийстве

Следователи продолжают расследование. Фото: Кирилл ЧАЩИН

50-летнему ранее судимому жителю Волгограда предъявили обвинение в жестоком убийстве двоих человек и избиении 83-летней женщины, которое квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Трагедия произошла в марте 2022 года в одной из квартир на улице Пугачевской,4 в Ворошиловском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, 18 марта 50-летний ранее судимый мужчина выпивал с приятелями. Во время вспыхнула ссора. Обвиняемый схватился за нож и двадцать раз ударил им 46-летнего знакомого. После решил скрыться, но в коридоре встретил 57-летнего приятеля, которого также жестоко зарезал. На шум в квартиру пришла 83-летняя женщина, которой досталось несколько ударов кулаком в голову. Ведут расследование следователи первого отдела по расследованию особо важных дел.