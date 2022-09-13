Из Волгограда в Киргизию незаконно продавали продукцию военного назначения

Материалы дела переданы в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области на заместителя директора одного из оборонных заводов возбудили уголовное дело за контрабанду продукции военного назначения в Киргизию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Астраханской таможни, мужчина, используя свое положение, пересылал по почте электронные комплектующие - кварцевые резонаторы, которые используют для создания военной техники.

- Представители предприятия оборонного комплекса не обращались для получения разрешительных документов (с целью перемещения кварцевых резонаторов через границу России, - уточнили в профильном ведомстве.

Таким образом удалось вывезти 200 единиц. Астраханская таможня возбудила уголовное дело ан подозреваемого. Ему грозит до 12 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей. материалы дело направили в суд.