На трассе под Волгоградом дорожника убило током при отгрузке асфальта

Мужчину не удалось спасти. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области на автодороге Палласовка – Николаевск при трагичных обстоятельствах во время строительства дороги погиб 52-летний рабочий. Тело мужчина нашли 12 сентября внутри КамАЗа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, погибший работал в ООО «Сардорстрой» водителем самосвала.

В понедельник бригада рабочих трудилась на 182 километре трассы неподалеку от поселка Красный Октябрь. Мужчина отгрузил асфальт и начал движение в обратную сторону с поднятым кузовом, чтобы очистить его. По пути он задел линию электропередач. Водитель вышел посмотреть, что случилось, а когда сел внутрь КамАЗа его смертельно ударило током.

- На теле обнаружены телесные повреждения в виде ожогов вследствие воздействия разряда электрического тока, других телесных повреждений нет. Предварительная причина смерти – электротравма, - уточнили в экстренных службах.

Организована проверка.