В Волгоградской области выявили еще один случай крымской лихорадки

Роспотребнадзор сообщил о новом случае КГЛ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще один случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) выявили в Волгоградской области в 2022 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, всего же эту опасную инфекцию подхватили два жителя. Передается болезнь через клещей. С начала года насекомые напали на 1472 волгоградца. Помимо КГЛ, 4 пострадавших заразились болезнью Лайма.

Волгоградцам напоминают, что в регионе проходят акарицидные обработки территорий. Однако во время отдыха на природе нужно всегда быть начеку. Если к коже прицепился клещ, стоит незамедлительно обратиться в травмпункт. Затем насекомое необходимо передать в «Центр гигиены и эпидемиологии» (ул. Ангарская, д. 13Б, тел. 36-25-71) для исследований.