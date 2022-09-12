Дожди и грозы принесут в Волгоград тепло

Дожди зарядят на всю неделю. Фото: Евгения ГУСЕВА

После резкого похолодания дожди и грозы, которые придут в Волгоград и область с 12 сентября и задержатся на всю неделю, принесут в регион тепло. Днем воздух прогреется до 18 - 21 градуса, ночи будут прохладными, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Согласно прогнозу погоды от волгоградских синоптиков, вечером 12 сентября 2022 года в Волгограде пройдет кратковременный дождь. Дожди и сильный ветер в областной столице синоптики ожидают также 13 сентября. 14 и 15 сентября к дождям присоединятся грозы. Ночью будет прохладно – плюс 12-14 градусов. Днем 12 и 13 сентября воздух прогреется до 17-18 градусов, а 14 и 15 ожидается потепление до плюс 19- 21 градусов.

В Волгоградской области ливни и грозы начнутся уже 12 сентября. Начиная с 13 сентября по ночам воздух охладится до 10-15 градусов, днем будет до 21 градуса тепла.