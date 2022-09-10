На выборах в Волгоградской области за два дня проголосовали более 95 тысяч человек

Участки вновь откроются 11 сентября. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжается голосование на дополнительных выборах депутатов – разыгрывают три мандата в областной Думе. По итогам второго дня голосования 10 сентября 2022 явка избирателей превысила 30%. пришли на избирательные участки за два дня более 95 тысяч человек, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ИКВО.

Процент проголосовавших избирателей по-прежнему выше всего в Городищенском округе. Здесь на довыборы пришли 35,06% от списка. В цифрах это 37 395 человек. Следом идет Краснооктябрьский округ, где явка превысила 32,5%. Но бюллетени в урны здесь опустили всего 28,1 тысяча человек. В Михайловском округе проголосовали больше жителей – 30,3 тысячи, при этом явка достигла лишь 30%.

Голосование возобновится 11 сентября 2022 года, участки откроются в 8.00.