В Волгограде «Ротор» разгромил «Легион» в день города

Ротор подарил победу болельщикам в День города. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В День города, 10 сентября 2022 года, волгоградский «Ротор» принимал на «Волгоград Арене» махачкалинский «Легион». Матч 8 тура Второй лиги сезона 2022-2023 завершился разгромом команды из Дагестана со счетом 5:1, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На 17-й минуте счет в матче открыл Илья Сафронов, спустя восемь минут Алексей Бутаревич отправил второй матч в ворота «Легиона», на 32-й минуте благодаря голу Магомеда Магомедова на табло уже высветился счет 3:0 в пользу хозяев поля.

Во втором тайме махачкалинцы подарили «Ротору» еще один гол. На 71-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Рустам Исаев. Вскоре «Легион» все же забил волгоградцам – мяч на счету Гаджимурада Абдуллаева. И спустя мгновение, на 84-й минуте пятый гол в ворота гостей забил Артем Максименко.

После пяти первых победных матчей на счету «Ротора» было два досадных поражения. Пока волгоградская команда снова вернулась на первое место в первой группе.