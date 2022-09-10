Водитель скончался после массового ДТП с машиной скорой под Волгоградом

Скорая перевернулась от удара. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На московской трассе в Михайловском районе Волгоградской области ночью 9 сентября водитель скорой помощи спровоцировал массовую аварию, в которой пострадали три человека. После один из водителей скончался в больнице, а получившая ранения медик будет лечиться дома. К счастью, в момент аварии в карете скорой пациентов не было, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

- Пациентов в момент ДТП не было в скорой, - рассказали в облздраве.

Эта авария стала смертельной для 56-летнего водителя «Рено». Его, как и остальных пострадавших, доставили в Михайловскую ЦРБ. Мужчина был в крайне тяжёлом состоянии. Медики не смогли ему помочь, водитель скончался. Состояние еще одного пострадавшего водителя врачи оценивают как средней степени тяжести. А вот 35-летняя медик, которая находилась в перевернувшейся скорой направлена на амбулаторное лечение.

Напомним, 31-летний водитель кареты скорой ехал в сторону Москвы без пациентов и с выключенными проблесковыми маячками. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Renault и «Ладой Калина». От сильного удара скорая опрокинулась на бок. «Рено» и скорая превратились в груду металла.