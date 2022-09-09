Центр Волгограда встал в пробках вечером в пятницу

Волгоград в пятницу сковали пробки. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

К вечеру пятницы автомобилисты и пассажиры общественного транспорта в Волгограде столкнулись с проблемами на дорогах. В центре города образовались огромные пробки, на некоторых участках движение буквально стоит. 9 сентября уже в начале часа пик - в 17.30 - пробки оценивались в 8 баллов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки».

Ситуация на дорогах к 17.30. Источник: "Яндекс.Пробки".

Из-за Дня города в Волгограде перекрыли до вечера воскресенья Нулевую продольную. Из-за большого потока автомобиля сильный затор образовался на проспекте Ленина и улице Рабоче-Крестьянской – его протяженность от «Европы Сити Молл» до улицы Баррикадной в Ворошиловском районе составляет около 5,5 км. Встали автомобили на улицах Краснознаменской и 7-й Гвардейской по направлению от Нулевой продольной. Также сложная обстановка с движением в центре на улицах Советской, Коммунистической, Хиросимы, Глубокоовражной, Пархоменко, Невской.

Вынуждены терять время в пробках волгоградцы и на других участках. На улице Рокоссовского затор до «Белого аиста» по направлению с юга города длиной 1,5км. В обратном направлении – от Ткачева до Скосырева пробка почти 2,5 км из-за двух ДТП на Рокоссовского. В Ворошиловском районе движение стоит по улице Череповецкой и Университетскому проспекту. В Красноармейском районе заторы перед мостом через ВДСК со сторон проспекта Героев Сталинграда, улиц Фадеева и 40 лет ВЛКСМ. Традиционно выстраиваются в плотном потоке на Третьей продольной у Больничного комплекса из-за ремонта моста.