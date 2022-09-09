В Волгограде больше чем на 2 дня перекроют дороги в центре Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград уже готов отмечать свое 433-летие. В ближайшие выходные в областном центре с размахом отметят День города. Основные торжества пройдут в центре. Из-за массовых мероприятий центральные улицы станут пешеходными с пятницы по воскресенье. Сайт volgograd.kp.ru публикует, какие дороги перекроют в Волгограде в День города с 9 по 11 сентября 2022 года.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Волгоград, 9 сентября в Волгограде с 16.00 перекрыли Нулевую продольную от кругового движения напротив центральной лестницы до 7-й Гвардейской. 10 и 11 сентября рокадная дорога будет перекрыта от улицы Калинина до 7-й Гвардейской. Кроме того, в субботу и воскресенье пешеходными станут улицы Чуйкова, Советская, площадь Павших Борцов и примыкающие к ним от проспекта Ленина улицы Гоголя, Володарского, 13-й Гвардейской, Гагарина, Порт-Саида, Соколова, Комсомольская, Краснознаменская. Водителей просят учитывать ограничения при поездках.

Кроме того, в центре Волгограда в праздничные дни установят рамки металлоискателей, у которых будут дежурить полицейские.

- 10 и 11 сентября в Центральном районе территория в границах улиц Калинина, Чуйкова, 13-й Гвардейской, на пересечении улиц Аллея Героев и Советской, а также вдоль береговой линии на нижней террасе набережной будет периметрально закрыта металлическими турникетами. Будет организовано 15 входных групп, - отметили в городской полиции.

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