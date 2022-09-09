На выборах в Волгоградской области проголосовало 33 тысячи человек

Выборы проходят в трех округах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 9 по 11 сентября 2022 года в Волгоградской области проходят дополнительные выборы трех депутатов облдумы по одномандатным избирательным округам. По данным облизбиркома, на 15 часов 9 сентября в голосовании приняли участие более 33 тысяч человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Самыми активными в первый день голосования оказались избиратели, выбирающие депутата по Городищенскому одномандатному округу №5. Явка составила 12,48% или 13 306 человек. Следом идет Михайловский округ №3 с явкой 11,92% – отдали свои голоса 12 063 избирателя. И меньше всего пришло на выборы жителей Волгограда. Явка на Краснооктябрьском округе №13 составила всего 8109 избирателей или 9,4%.