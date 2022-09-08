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Общество8 сентября 2022 12:17

Перинатальный центр №2 в Волгограде признан одним из лучших в стране

Один из ведущих стационаров региона стал вторым в конкурсе «Перекличка перинатальных центров-2022»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Перинатальный центр в Волгограде оказывает специализированную помощь беременным и новорожденным.

Перинатальный центр в Волгограде оказывает специализированную помощь беременным и новорожденным.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Областной перинатальный центр №2 в Волгограде стал одним из лучших в России. Медучреждение заныло второе место в конкурсе «Перекличка перинатальных центров - 2022» за успехи в сфере охраны материнства и детства, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В жюри конкурса - ведущие неонатологи, акушеры и гинекологи. Именно они составили рейтинг междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).

Напомним, Волгоградский областной перинатальный центр №2 оказывает специализированную помощь беременным и новорожденным. Медучреждение относится к учреждениям третьего — самого высокого — уровня оказания медпомощи. Именно здесь оказывают помощь будущим мамам и роженицам в самых сложных случаях. Каждый год в перинатальном центре появляется на свет больше 4 тысяч малышей. А с начала пандемии коронавируса здесь открыли акушерский дистанционно-консультативный центр, где помогают подхватившим инфекцию будущим мамам.