Перинатальный центр №2 в Волгограде признан одним из лучших в стране

Перинатальный центр в Волгограде оказывает специализированную помощь беременным и новорожденным. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Областной перинатальный центр №2 в Волгограде стал одним из лучших в России. Медучреждение заныло второе место в конкурсе «Перекличка перинатальных центров - 2022» за успехи в сфере охраны материнства и детства, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В жюри конкурса - ведущие неонатологи, акушеры и гинекологи. Именно они составили рейтинг междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).

Напомним, Волгоградский областной перинатальный центр №2 оказывает специализированную помощь беременным и новорожденным. Медучреждение относится к учреждениям третьего — самого высокого — уровня оказания медпомощи. Именно здесь оказывают помощь будущим мамам и роженицам в самых сложных случаях. Каждый год в перинатальном центре появляется на свет больше 4 тысяч малышей. А с начала пандемии коронавируса здесь открыли акушерский дистанционно-консультативный центр, где помогают подхватившим инфекцию будущим мамам.