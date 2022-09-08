В Волгограде для болельщиков «Ротора» запустят дополнительную электричку

Электричка отвезет болельщиков с футбола в Волжский Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ближайшую субботу очередной домашний матч проведет «Ротор». 10 сентября команда примет на «Волгоград Арене» махачкалинский «Легион». Для болельщиков из Волжского будет запущена дополнительная электричка. Она отвезет любителей футбола в город-спутник после матча.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, электричка №6435/6436 «Волгоград-1 – Волжский» отправится в путь в 19.15. На верхней платформе станции «Мамаев курган» она заберет болельщиков в 19.25. В Волжский электропоезд прибудет в 20.08.

Отметим, встреча «Ротора» и «Легиона» в рамках 8-го тура Второй лиги на «Волгоград Арене» начнется в 17.00.

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